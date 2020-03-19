餐飲界在疫情肆虐中拚業績，米其林星級餐廳也不例外，台北文華東方酒店館內米其林1星中餐廳雅閣、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳即日起至4月30日首度推出外帶餐點，且雙餐廳更是第一次祭出預訂外帶單點料理或套餐都可打9折、消費滿5000元以上享85折的優惠吸客。

雅閣中餐廳的經典「雅閣脆皮雞」也被列為外帶單點餐單內。（台北文華東方酒店提供）

最划算的是Bencotto義大利餐廳，除了推出「波士頓龍蝦手工寬麵」、「季節沙拉佐帕瑪森乳酪」、「手工緞帶麵搭義式海鮮」等每道460元起的外帶單點義式美味，更首度推出北義式披薩買2送1超值優惠，饕客只需在取餐前30分鐘預訂，就能輕鬆將星級料理以划算價格帶回家享用。（買2送1活動以其中取價低者贈送，不得同時適用滿額折扣優惠）

Bencotto祭出北義式披薩買2送1之優惠。（台北文華東方酒店提供）

蟬聯米其林1星的雅閣中餐廳則由謝文主廚精心設計每日精選外帶套餐，每套1380元，套餐內容除了暖心暖胃的港式煲湯，還有精緻點心、招牌燒臘和港式甜點，每日端出不同的豐美菜色，讓饕客天天享受不一樣的星級美味；另外也推出外帶的單點菜單，囊括多道雅閣人氣經典佳餚，包含「蜜汁黑豚叉燒」、「豉汁龍蝦球」、「雅閣脆皮雞」、「蔥香海斑柳」及「雅閣炒飯」等，每道400元起。

雅閣中餐廳的招牌美味「蜜汁黑豚叉燒」。（台北文華東方酒店提供）

此外，文華餅房也在即日起至4月30日前推出買7吋蛋糕就贈保冷袋或精緻小糕點1個的好康活動；而單筆消費2000元以上，還能享有飯店方圓3公里內免費單點外送服務1次。

(中時 )