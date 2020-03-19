因為新冠肺炎的關係，各國體育賽事或多或少都有受到影響，不過國際奧委會可還是相當堅定，希望能如期舉行今年的東京奧運，但因為許多奧運資格賽事都受到疫情影響，導致延期甚至取消，所以可能將會調整取得奧運資格的辦法，其中也包括奧運棒球項目的資格。

國際奧委會在18日時表示，就算新冠肺炎疫情持續，但仍舊會讓東京奧運在表定時間7月24日至8月9日舉行，不過目前仍有超過4成的參賽選手沒有產生，因此經過討論後將會做出調整，可能會改以排名或是以往的成績當作是否獲得參賽資格的標準。

像是奧運棒球預計會有6隊參加，目前已經確定有4個資格被拿走，分別是日本、韓國、以色列、墨西哥4隊，而剩下的2個名額原本是預計要在美洲區資格賽及6搶1資格賽中產生，但這2個比賽都因為疫情關係延後開打。

而依照世界棒壘總會最新公布的世界棒球排名，台灣及美國的名次分別為第4及第2，若接下來改以名次做為獲取奧運參賽資格的表準，中華隊極有可能直接可以參加奧運。

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(中時電子報)