北區賴旺里長黃育嘉（前右2）自掏腰包，購買酒精贈送立人國小，親自送到各校園，讓學生可以用來擦拭門把、消毒環境。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

北屯區陳平里長林家峰，準備上千瓶的75％酒精，20日在里內紫微宮廣場前贈送北屯區8個里里民使用。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，各地社區防疫總動員，台中市北、北屯區里長與里內環保志工一起深入大樓、水溝，甚至菜市場、公園等公共空間，噴灑二氧化氯消毒殺菌，另陳平里贈送千瓶酒精給8里里民消毒，搭配家家戶戶清潔打掃，達到社區防疫效果。

清明連假即將到來，掃墓人潮讓台灣防疫備受考驗，北屯區陳平里長林家峰，準備上千瓶的75％酒精，20日在里內紫微宮廣場前贈送北屯區8個里里民使用；林家峰說，新冠肺炎升溫，除了落實防疫工作，並做好自主健康管理，感謝民間企業與地方結合做公益，熱心捐贈防疫物資。

北區賴旺里長黃育嘉自掏腰包，購買酒精贈送立人國小，親自送到各校園，讓學生可以用來擦拭門把、消毒環境，校方並督導學童落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；黃育嘉說，校園防疫工作很重要，所以將酒精分送學童落實消毒。

北屯區北屯里長歐真宗，率領里民防疫大作戰，除了消毒噴灑里內公共空間，做好社區防疫，並針對里民休憩的花園、花圃、水溝、兒童遊戲區等，進行消毒；另贈送文昌國小酒精協助學校防疫工作。

(中時 )