台北美國學校家長染肺炎？家庭主婦遭送辦 18:202020/03/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃姓家庭主婦在LINE群組張貼「聽說TAS有家長隱瞞去日本，中了新冠肺炎」，被認定是散布假訊息。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林女在群組張貼確診個案的行蹤，遭衛生局認定是不實訊息。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市36歲黃姓家庭主婦，在LINE群組張貼「聽說TAS有家長隱瞞去日本，中了新冠肺炎」，被中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息；另高雄30歲林姓女大生，在同學群組張貼「案65至67確診這三個人住在鳳山五甲、確診3人(同一戶)去過五甲路(中國信託、北港肉羹麵、上文耳鼻喉科)現已在長庚負壓…」，也遭高雄市衛生局向警方告發。 刑事局偵查第七大隊將黃女、林女約談到案，2女坦承聽聞消息未經查證即發文。全案訊後，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。 (中時 ) #散布 #台北 #美校 #家長 #染肺炎 #婦人 #送辦 #肺炎 #家庭主婦 #群組 #主婦 #家庭 也許您會感興趣 推薦閱讀 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 疾管署直播網 網軍肉搜謾罵記者 04:102020/03/19 社會新聞 全球確診病例突破20萬 歐洲死亡人數超越亞洲 02:162020/03/19 國際 義大利單日增加475死 死亡人數逼近大陸 02:432020/03/19 國際 英國死亡案例破百 強生宣布全面停課 04:512020/03/19 國際 英國案例集中在倫敦 可能面臨封城 06:532020/03/19 國際 義大利養老院爆集體感染 25人死亡 07:262020/03/19 國際 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ 07:572020/03/19 生活 3 兆！川普簽新冠肺炎紓困案 動用緊急權 08:412020/03/19 國際 社會熱門新聞 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 因應留學生回國潮 雲林縣防疫飯店就緒 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 出國旅遊中鏢機率高！他曝「妻遊土耳其返台」一家3口慘況 - 社會 台北美國學校家長染肺炎？家庭主婦遭送辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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