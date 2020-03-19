林女在群組張貼確診個案的行蹤，遭衛生局認定是不實訊息。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市36歲黃姓家庭主婦，在LINE群組張貼「聽說TAS有家長隱瞞去日本，中了新冠肺炎」，被中央流行疫情指揮中心認定為不實訊息；另高雄30歲林姓女大生，在同學群組張貼「案65至67確診這三個人住在鳳山五甲、確診3人(同一戶)去過五甲路(中國信託、北港肉羹麵、上文耳鼻喉科)現已在長庚負壓…」，也遭高雄市衛生局向警方告發。

刑事局偵查第七大隊將黃女、林女約談到案，2女坦承聽聞消息未經查證即發文。全案訊後，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

(中時 )