中市消防局第六救災救護大隊南屯分隊，專門用來載送疑似或確診新冠肺炎病患的專責2人小組，須穿上全套防護設備開救護車。（台中市消防局第六大隊提供／黃國峰台中傳真）

中市消防局第六救災救護大隊南屯分隊，專門用來載送疑似或確診新冠肺炎病患的救護車，內部貼上塑膠膜，以保護設備不被病毒沾附。（黃國峰攝）

中市消防局第六救災救護大隊南屯分隊長謝嘉益指出，高規格且繁複的防疫措施，就是要讓疫情有效控管，以維護市民健康安全。（黃國峰攝）

新冠肺炎（COVID–19）疫情不斷升高，救護人員出勤就暴露在被感染風險中，台中市政府消防局規劃各救災救護大隊成立專責救護車輛，消防局第六救災救護大隊南屯分隊專責南屯92救護車，全車採最高級防護措施，全車內部以塑膠膜包覆，出勤人員全套防護衣，就是要阻隔新冠肺炎病毒，保持最佳戰力。

南屯分隊規劃出專門用來載送疑似或確診病患的救護車，為保護救護車內設備，不被病毒沾附，全面貼上，由南屯油漆業者廖姓善心人士所提供之塑膠膜包覆隔開，若需要用到急救器材，再掀開一小角取出設備。

而專責出勤人員接獲任務出勤時，需由備勤人員協助穿上全套設備，包含N95口罩、醫療用口罩、雙層手套、拋棄式防水隔離衣外加防水圍裙，護目裝備、防護鞋等。

當患者送達醫院後，救護人員隨即於院方規劃之消毒區域，消毒最外面的防護衣及手套後脫掉，再換上全新的一套後，以酒精消毒液進行車內初步消毒後，再拆下全車塑膠膜與剛脫下的防護衣、手套包裝於不透氣塑膠袋內，置於醫院專屬醫療廢棄物收集桶內，而且在返隊前，還需到空曠地換上全新防護衣，將舊的打包後，再進行第二次消毒，甚至到隊後，隊員也要立即進行盥洗換衣、所經之處噴上消毒液等，防疫可謂做到滴水不漏。

中市消防局第六救災救護大隊南屯分隊長謝嘉益指出，截至3月19日為止南屯分隊已出動13件（為疑似個案，已排除確診可能）高規格且繁複的防疫措施，就是要讓疫情有效控管，以維護市民健康安全。

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(中時 )