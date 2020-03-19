惠中路完工模擬圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極推動道路打通、填平及拓寬工程，完善交通路網，其中，西屯區惠中路拓寬工程進入最後施工階段，預計3月21日上午8時至下午5時進行青海路至西屯路段AC刨鋪作業，施工期間「全段雙向封閉」；另留設出入口供住戶通行。

陳大田指出，惠中路為市區重要道路，平均路寬15公尺，但行至青海路與西屯路段則限縮路寬為7至8公尺，上下班尖峰時刻易產生交通壅塞；因應附近區域發展，人口密度增加，多年來地方居民殷切期盼拓寬惠中路，因此市府規劃將青海路與西屯路段同樣拓寬至15公尺，未來行駛將更暢通。

陳大田表示，惠中路拓寬工程將於3月21日上午8時至下午5時進行路面刨封作業，完工後開放通行，如從惠中路北行往逢甲或市區方向，可於青海路與惠中路口左、右轉順行；若從西屯路往逢甲或市區方向，可於文心路或惠來路提前改道行駛。施工期間請多留意路況並提前改道，若對改道方式有不了解或建議事項，歡迎撥打台中

陳大田強調，管制期間請駕駛朋友依交通指示牌，提前改道行駛，並聽從交管人員引導減速慢行，確保行車安全，造成不便請見諒。

(中時 )