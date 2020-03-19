九歌出版社19日舉辦「108年度文選新書發表會暨贈獎典禮」，因應新冠疫情日益嚴峻，會場採取梅花座。(鄧博仁攝)

如果能不再感受到擔憂、害怕，那會是好是壞？曾獲時報文學獎的作家黃麗群，在今年獲選為九歌出版社年度小說的作品〈搬雲記〉中，遙想人類情緒能被「搬」動的未來。年度小說選主編張惠菁表示，面臨AI時代來臨，究竟何為人性，而人性中不可割捨的又有何物，在〈搬雲記〉中均能看到文學帶給讀者的想像啟發，以及面對時代議題所展現的銳利觀察。

在今日頒獎典禮上，張惠菁代不克出席的黃麗群接領獎項。她描述，〈搬雲記〉創作出一個架空世界，人類的情緒能夠被「分子化」，委託專門負責情緒搬移的代理人，將負能量帶走，留下自己想留存的感受，「但不是所有人都能這麼做，而是只有有錢人才能夠委託他人搬移情緒，這也呈現出黃麗群對人性、社會經濟結構的複雜想像。」

張惠菁表示，不同於政治學家或是社會學家發表論述，文學家總能敏銳的利用作品回應時代議題，現在是變動而未知的時代，世界也正面臨社會經濟結構的大整理。不僅年度小說〈搬雲記〉回應此議題，入選年度小說的時報文學獎影視小說組首獎〈之後〉，也同樣呈現社會經濟結構的不均。

由香港作家洪昊賢創作的〈之後〉，描寫25歲的主角在香港四處打工、討生活。張惠菁表示，主角在物質及內心上都非常貧乏，甚至當香港爆發反送中浪潮，他都無法體認到這個運動對他有何意義，洪昊賢所描寫的香港底層也正反映出世界面臨經濟不平等的考驗。

曾獲梁實秋文學獎的作家王盛弘，則以描述自己大學時代的〈甜蜜蜜〉成為年度散文得主。今日在頒獎典禮上，他笑稱獲選是自己「美夢成真」，「過去我時常認為寫作是嚴肅的事情，但慢慢放鬆後，就能開心地將散文選視作一場派對，與不同的作家在其中交會。」

王盛弘分享，健康的文學創作環境應能凸顯出作家的獨特性，在年度入選散文中，也可見影評人聞天祥的評論類散文，體現散文創作多樣性。年度散文選主編凌性傑表示，聞天祥的〈羅馬．媽媽〉與一般影評不同，用個人生命回應《羅馬》這部電影，但也不失對電影的解說，是相當厲害的寫作方式。

(中時 )