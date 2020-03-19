中央銀行今（19）日第一季理監事聯席會議決議，政策利率調降1碼（0.25個百分點），重貼現率從1.375％下滑至1.125％，創歷史新低紀錄。星展集團資深經濟學家馬鐵英回應本報獨家採訪，表示央行今天的降息措施，或許不是一次性措施。

馬鐵英表示，央行基準重貼現率可能在第二季進一步下滑至1.00％的水平，銀行間隔夜拆借利率可能回到0.10％的水平，相當於2008年金融海嘯後的最低點。而且，除了利率工具以外，央行還會效仿2008金融海嘯期間，減少定期存單的發行來釋放更多的流動性，或者調降銀行的存款準備金率。

馬鐵英指出，對於央行此次的降息決定，並不意外。星展銀行在前兩周本報的市場問卷中，已提早回覆，估測央行會在這次降息。而這一星期以來，全球經濟與金融情勢都發生很大變化，加重央行降息的可能性。

星展銀行分析，目前台灣情勢有兩項擔憂：1、新冠疫情在全球急劇升溫，台灣的移入性病例也開始增加，2、今年上半年出口、消費恐全面下滑。

馬鐵英認為，在此同時，全球金融市場震盪劇烈，從金融渠道向實體經濟的波及效應，或將在第二季顯現。

此外，央行總裁楊金龍在理事會後記者會上，一再強調「他不會讓台灣走向零利率、或負利率」的局面，馬鐵英說，這屬於「超常規寬鬆措施」，新興市場經濟體要採取這類作法的可行性較低。相較於貨幣政策，台灣的財政政策有更大的發揮空間。

(工商 )