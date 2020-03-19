保險區塊鏈聯盟上路。金管會19日宣布，同意11家保險公司試辦「保全／理賠聯盟鏈」，即今年7月1日起，試辦運用區塊鏈技術，讓保單要保人可辦理線上資料變更，及受益人可在線上辦理健康險與傷害險的醫療理賠。

11家保險公司即新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險，作為先導公司，將從7月1日起試辦六個月。

簡單來說，就是7月1日之後，凡11家公司的保戶，如新壽保單的要保人要變更保單地址，但這位要保人同時也是國壽、中壽的保戶，所以只要改新壽的保單資料，就會通過「聯盟鏈」，直接完成國壽與中壽保單的地址變更，保戶不用再一家一家保險公司去進行保單變更。

保險局副局長張玉煇表示，這11家保險公司試辦範圍，就是要保人辦理保單變更地址、電話及電子郵件等保單保全業務，及受益人辦理健康險（醫療險）、傷害險（即俗稱意外險）的醫療理賠，但團險與旅平險則排除在外。

保險局認為試辦保險區塊鏈有助以更迅速便捷的方式，服務保戶，且此業務屬於「保險業辦理電子商務應注意事項」的規定，即只要辦試，不用進沙盒，且未來試辦成功，保戶都可透過此平台，節省很多保單申請的時間，且未來所有保險公司都可加入此平台。

(工商 )