看著鏡頭，輕碰拍照按鈕，短短幾秒鐘就能夠收到面相評分和精準分析，號稱「準確率百分百」，完整的分析結果只要掃描二維條碼，就能帶著走。中華大學與台灣微軟（Microsoft）公司結合AI人工智慧、大數據分析與面相學，共同開發AI識相系統，用過的師生都喊準。

中華大學副校長游坤明表示，AI應用層面相當廣泛，生活當中常見的事物都可以和人工智慧做結合，這次將AI與命相學結合開發的「AI識相系統」就是科技顛覆傳統的應用案例，AI幫你算命不再只是科幻電影裡會出現的場景。

新生問題百百種，如何才能夠即時有效的解決新生問題？中華大學AI＋ Center團隊以微軟提供的Azure平台，搭配Bot Service、QnAMaker、LUIS等雲端服務，獨立開發建置完整的學生諮詢系統，涵蓋全校各單位的745個題項，收到問題就能馬上回答最佳解。

游坤明指出，中華大學開發的學生諮詢系統跳脫原有Line BOT聊天機器人，必須要完全符合關鍵字才會答題的互動模式，能夠以模糊搜尋以及語意理解功能，讓問答上更有彈性，並優化機器人回答方式，使系統更具有Human Like的互動體驗。

「中華大學每位學生除了具備主修專業之外，還都要有AI應用能力作為第二專長。」游坤明說，中華大學與微軟公司合作建置全台第一間AI＋ Center，除了建有不同學習情境的教學空間，同時在各學院課程裡植入AI DNA，讓學生在畢業前具備一定的AI應用能力。

隨著產業趨勢變化萬千，中華大學也預定於23日攜手微軟公司成立微軟人工智慧創能學院，不僅要協助產業數位轉型，還要將這些企業實務課題帶進課堂，透過教師專業與學生創意的激盪，為企業提出AI解方，落實AI賦能未來的願景。

(中時 )