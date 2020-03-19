大學繁星放榜，國立中興高中錄取62人，其中錄取國立大學33人，超過53％，錄取台、清、交、政、成學生7人，最特別的是經由二輪分發上榜的同學有19人；黃文馨就讀語文資優班，成績校排1％，錄取心目中第一志願國立台灣大學外國語文學系。

梅茵棋因為家中開服飾店，時常需要幫忙整理倉庫，所以就近選擇中興高中就讀，受到黃松富導師和所有任課老師用心指導，成績始終保持在全班前3名，錄取國立交通大學運輸與物流管理學系。

李岳家高中期間，每天課後複習，如願錄取國立清華大學材料科學工程學系。湯妮臻每天針對複習和預習進度排出計畫表，因為是住宿生，可以節省通勤時間，把時間全部投入讀書，錄取國立政治大學法律學系。

鄭凱穎，從小生長在自由的家庭，父母很看重獨立思考，如願考取清華大學特殊教育學系。陳威傑和賴浥葶，是學校數理資優班專題研究、科學營隊以及成果發表的靈魂人物，分別錄取國立成功大學交通管理科學系，及國立成功大學建築學系。游晨昕錄取國立中興大學機械工程學系。

(中時 )