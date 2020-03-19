防疫規格提升 新北市基層里長座談會延期 18:292020/03/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市基層里長座談會因應防疫延期舉行。（新北市民政局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府因應新冠肺炎疫情蔓延及暫停開放公有封閉型場館兩週政策，新北市民政局傍晚表示，今年度市長行動治理座談將暫緩辦理，視疫情趨緩後再行舉辦。 民政局長柯慶忠表示，市長侯友宜延續去年率領各局處首長至各區辦理里長座談，考量座談會議均於區公所大禮堂或市民活動中心等封閉型場館舉辦，且民政系統是本次防疫體係重要一環，在此防疫的關鍵時刻，更需要所有里長共同防疫，攜手安定民心，守護家園，因此剩餘6場次將視疫情趨緩後再行舉辦。 (中時 ) #防疫 #里長 #座談 #疫情 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 張育美 籲關注寵物防疫 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 保護外食族 王惠美示範提醒用餐六大衛生守則 19:192020/03/16 生活 警政署長訪竹縣防疫座談 籲謠言勿傳 17:512020/03/17 社會 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 自製防疫用品 美和科大成立防疫工作坊 17:582020/03/19 生活 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T 呼籲高雄人手洗乾淨回家投票 - 政治 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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