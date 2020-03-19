新北市府因應新冠肺炎疫情蔓延及暫停開放公有封閉型場館兩週政策，新北市民政局傍晚表示，今年度市長行動治理座談將暫緩辦理，視疫情趨緩後再行舉辦。

民政局長柯慶忠表示，市長侯友宜延續去年率領各局處首長至各區辦理里長座談，考量座談會議均於區公所大禮堂或市民活動中心等封閉型場館舉辦，且民政系統是本次防疫體係重要一環，在此防疫的關鍵時刻，更需要所有里長共同防疫，攜手安定民心，守護家園，因此剩餘6場次將視疫情趨緩後再行舉辦。

(中時 )