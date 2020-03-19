新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心宣布，19日零時起限制所有非本國籍人士入境。境管造成民眾預期心理，新北市中和區好市多賣場今（20日）一早即湧入車潮、人潮，衛生紙區更出現人潮搶購，不少民眾驚呼，「人潮不比假日少！」

賣場今（20日）上午開始出現車潮，車輛從中和區中山路二段一路塞到板南路，賣場內民眾大多搶購罐頭、零食以及麵條、衛生紙等，賣場人員也忙碌捕貨，貨源還相當充足，但結帳區卻出現長長人龍，須排隊30分至1個小時。林姓民眾說，「剛好休假來購物，沒想到人潮那麼多！」

(中時 )