中和好市多人潮爆 民眾驚呼：比假日還誇張 18:412020/03/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區好市多賣場今（20日）一早即湧入車潮、人潮，衛生紙區更出現人潮搶購。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心宣布，19日零時起限制所有非本國籍人士入境。境管造成民眾預期心理，新北市中和區好市多賣場今（20日）一早即湧入車潮、人潮，衛生紙區更出現人潮搶購，不少民眾驚呼，「人潮不比假日少！」 賣場今（20日）上午開始出現車潮，車輛從中和區中山路二段一路塞到板南路，賣場內民眾大多搶購罐頭、零食以及麵條、衛生紙等，賣場人員也忙碌捕貨，貨源還相當充足，但結帳區卻出現長長人龍，須排隊30分至1個小時。林姓民眾說，「剛好休假來購物，沒想到人潮那麼多！」 (中時 ) #人潮 #新北 #新冠肺炎 #賣場 #車潮 #衛生紙 #好市多 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 英國衛生紙之亂！男子搶到「最後2串」衛生紙 一出店門口就被搶 21:252020/03/16 國際 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 全球瘋搶衛生紙？專家分析背後原因 21:022020/03/17 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 00:162020/03/18 生活 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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