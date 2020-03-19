為推廣住宅節電，新竹市政府去年與經濟部攜手祭出3300萬元鼓勵更換節能冷氣機與冰箱，獲得市民熱烈響應，補助額度全數用罄。今年再向經濟部成功爭取經費，祭出1000萬元補助住宅家電舊換新，活動自4月8日起正式開跑，12月31日截止，邀請市民汰換家中耗能家電，省荷包又可節能減碳愛地球。

副市長沈慧虹出席19日新竹市家電補助記者會時表示，節能生活並不一定要回歸原始生活儉樸，重點在於生活方式的選擇，改變生活方式就是省電生活的重要策略，她鼓勵市民盤點家中電器產品，把傳統耗費能源的冷氣與冰箱，汰換成為節能型，就可以提昇能源使用效率及降低用電量。

「家庭中最耗能的家電是冷氣機及冰箱。」省電職人分享兩個重要撇步，第一要選擇購買能源效率1級或2級的電器，第二要養成節約能源好習慣，包括睡覺或長時間不使用時，拔除電源或電器插頭，定期清洗冷氣濾網，冰箱內物品不超過8分滿有利空氣流通等小技巧。

環保局長江盛任表示，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效率1或2級的冷氣機及冰箱。家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3000元，3瓩及300公升以下的冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3,000元。每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，自4月8日起受理補助申請，12月31日截止申請。

竹市在2015至2017年連續3年節電表現全國前3名，2018年度經濟部與市府合作推出為期3年的縣市共推住商節電行動計畫，針對空調及照明舊換新、能源管理系統建置補助。去年竹市不含工業用電整體售電約22億度，較2018年比較，共計減少0.6億度、節電率2.73％，全國節電量第2名。

(中時 )