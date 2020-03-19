央行降息1碼助企業正常營運 18:292020/03/19 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為因應新冠肺炎疫情衝擊，央行總裁楊金龍19日宣布降息1碼，為近3年多來首次降息，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率等三大政策利率創歷史新低紀錄。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新冠肺炎疫情衝擊，央行總裁楊金龍19日宣布降息1碼，為近3年多來首次降息，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率等三大政策利率創歷史新低紀錄。（陳君瑋攝） 新冠肺炎疫情持續蔓延，並在金融市場引爆全球股災，各國央行陸續降息、降準因應。台灣中央銀行19日舉行今年第一季理監事會議，考量疫情使得中小企業面臨融資受限，加重經營困境，決定降息1碼(0.25個百分點)，這也是自2016年7月1日之後、近3年多來首次降息；重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別從1.375％、1.75％及3.625％降至1.125％、1.5％及3.375％，政策利率創歷史新低紀錄。 (中時 ) #降息 #利率 #疫情 #企業 #央行 也許您會感興趣 推薦閱讀 美近零利率 料啟亞洲降息潮 04:092020/03/17 焦點新聞 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 川普救市 越救越恐慌 04:102020/03/18 時論廣場 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 央行降息1碼 終結「連14季凍結」 16:262020/03/19 財經 《港股》憂疫情大流行，恆指跌破22000點 16:482020/03/19 財經 《傳產》央行降息別高興，對房市效果極有限 17:052020/03/19 財經 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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