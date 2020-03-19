為因應新冠肺炎疫情衝擊，央行總裁楊金龍19日宣布降息1碼，為近3年多來首次降息，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率等三大政策利率創歷史新低紀錄。（陳君瑋攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，並在金融市場引爆全球股災，各國央行陸續降息、降準因應。台灣中央銀行19日舉行今年第一季理監事會議，考量疫情使得中小企業面臨融資受限，加重經營困境，決定降息1碼(0.25個百分點)，這也是自2016年7月1日之後、近3年多來首次降息；重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別從1.375％、1.75％及3.625％降至1.125％、1.5％及3.375％，政策利率創歷史新低紀錄。

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