天王周杰倫（周董）的好友兼御用化妝師「杜哥」杜國璋，作客POP Radio《幕前幕後偷偷看》與主持人toto暢談工作趣事。與圈內藝人的合作，讓杜哥認為值得玩味的是周杰倫和S.H.E，尤其從S.H.E出道以來合作逾10多年，因為一次要3個人，杜哥妙喻「與SHE合作像是在做批發，周杰倫像是零售」，笑翻現場，當中最讓他感動的莫過於是「杰倫到現在還在用我」。

杜國璋（左）與周杰倫多年合作不僅是工作夥伴，也是好友。（杜國璋提供）

談起與周杰倫的合作，不只化妝、MV導演到戲劇演出，杜哥表示和周杰倫彼此會私下互虧「你真的會嗎」；杜哥稱個性不安分，當周杰倫同意讓杜哥擔綱MV導演，他馬上和天王約法三章，要求周董不能干預過程，陸續拍了〈聽爸爸的話〉、〈一點點〉MV。

回憶和某位女藝人合作的趣事，杜哥說，對方在換裝時很自然地就直接拉上布廉，他來不及離場還被對方卿點幫忙拉上衣服拉鍊，之後與該位女藝人聊天，發現對方誤以為他是同志，否認後讓女藝人頓時語塞！回想這次工作插曲，讓杜哥搞笑稱是意外的福利，「真的沒選錯行」。

杜哥資歷紮實，他從雜誌造型入行，合作的藝人不計其數，他認為藝人最重要是「和別人有差異性」，講白就是本身要有特色，能拿捏與別人的差異點。而在演藝圈中，杜哥認為，機會來臨就要全力以赴「機會就像行李箱，提了就往前走」，toto羨慕說「杜哥的行李箱我也想提一下」，笑說也要求杰倫讓她拍一支。

周杰倫御用化妝師杜國璋，上電台分享與藝人合作趣事。（POP Radio提供）

挑戰了不同類型的工作，杜哥本行還是化妝，他希望有心投入彩妝領域的新手不要只看到留下的人，卻看不到淘汰者，期許年輕人應該在技術外學習待人處事的職場EQ。完整節目專訪請收聽3月22日晚間6時播出的《幕前幕後偷偷看》。

杜國璋（左）到POP Radio接受《幕前幕後偷偷看》主持人toto專訪，勉勵後進要學習職場EQ。（POP Radio提供）

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