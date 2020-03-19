新竹科學工業園區管理局針對現今疫情、並讓大眾了解台灣生技業在對抗疫情做的努力，19日邀請國內兩家生技公司說明近期的研究與開發，業者甚至還自組快篩聯盟，開發驗證試劑，並準備釋放資源，希望能為國家防疫盡心力，更檢驗國內生技產業的抗疫能量。

新冠肺炎疫情爆發後，確診人數持續上攀，台康生技提供載體蛋白讓國家衛生研究院做疫苗開發外，也與其他廠商合組快篩聯盟，預計在4月中旬完成上下游整合開發第一批驗證試劑原型，希望在通過法規後，能供應大量檢驗需求。同時積極投入抗體治療藥物開發，希望在抗疫過程中降低社會衝擊。

聯亞生技同樣投入研究新冠病毒抗體診斷試劑及對抗病毒的疫苗與藥物，所開發的抗體檢測試劑可與常見的核酸檢測試劑當作互補性檢測，尤其在感染後10日採集血漿或血清進行檢測，僅單一檢測就能得知結果。

科管局局長王永壯表示，確診案例數持續上升，科學園區在防疫措施只會更慎重，隨著疫情變化，廠商隨時都在做因應調整。此次邀請兩家廠商前來交流，原因是台灣政府投入在生醫領域方面很長一段時間，針對新冠病毒來看過去的努力，顯示台灣不管在診斷、試劑、疫苗等都有解決的辦法。

此次疫情讓全台生技產業投入開發，是否讓產業面更蓬勃？台康生技總經理劉理成表示，疫情主要影響原物料進口與專家、客戶之間的接觸，僅能視訊交流，若疫情時間拉長將會有影響。不過此次疫情就像是對學研界的臨時抽考，台灣的表現他很有信心。

劉理成指出，生技產業花心力投入的研究並不會隨著疫情結束而消弭，根據專家研究，新冠病毒很可能在人類社區共存，若病毒持續突變，疫苗也需要隨著時間改進，這代表生技業要做的工作還很多。

(中時 )