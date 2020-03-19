新北市長侯友宜今（19日）宣布新北各公有封閉型場館，20日起全面停止開放2周。位於永和區的世界宗教博物館宣布，配合新北市政府共同防疫措施，自20日至4月3日暫不對外開放，日後將視疫情狀況調整。

(中時 )