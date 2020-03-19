防堵新冠肺炎疫情 宗博館20日起不對外開放 18:412020/03/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界宗教博物館宣布，配合新北市政府共同防疫措施，自20日至4月3日暫不對外開放。（世界宗教博物館提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（19日）宣布新北各公有封閉型場館，20日起全面停止開放2周。位於永和區的世界宗教博物館宣布，配合新北市政府共同防疫措施，自20日至4月3日暫不對外開放，日後將視疫情狀況調整。 (中時 ) #開放 #宗教 #博物館 #侯友宜 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 小戴超威 重返球后又創紀錄 00:102020/03/17 體育 郵政博物館 邀賞郵藝美學 04:102020/03/17 產業特刊 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 境外移入暴增 侯友宜籲蔡總統：發布緊急命令！ 09:142020/03/18 政治 防疫不要造神！ 蔡正元讚侯有警覺心：才是好公僕 10:132020/03/18 政治 侯友宜籲蔡英文發布緊急命令 府：暫無頒布的需求 11:232020/03/18 政治 侯友宜與鶯歌、三峽里長座談 行動治理解決問題 00:402020/03/19 生活 該擋就擋 侯友宜籲頒緊急命令 04:102020/03/19 生活新聞 侯友宜：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩周 11:012020/03/19 政治 重申蔡英文應發緊急命令！侯友宜：總統要站出來說話 11:402020/03/19 政治 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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