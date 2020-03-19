大陸新冠病毒抗體檢測試劑日前通過食藥署專案審批，將採取分批方式，進行專案進口。食藥署表示，該產品主要作為核酸檢測（PCR）陰性時的輔助之用，用於確認個案是否曾染疫，首批將進口2000份。

食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，感染新冠肺炎者，若因病情已發展到最後，可能會因為病毒量低，進行核酸檢測（PCR）是，會出現偽陰性。為進行再度確認，此時就需要進行抗體檢測，確認對方是否曾經染疫。

以國內先前因新冠肺炎死亡的白牌車司機為例，衛生單位進行感染源追查時，就針對司機載過的浙江台商進行抗體檢查，發現台商曾經染疫，因而研判為司機的感染源，而此次專案進口的抗體檢測試劑就是類似的檢測方式。

萬孚生物技術公司16日於官網指出，目前已向台灣提供超過萬人份的新冠病毒抗體檢測試劑，為疑似病例的診斷，提供補充、協同檢測工具，應用在台灣百家醫療機構。

王兆儀表示，廠商申請後，該試劑已依據《藥事法》48之2，於3月5日核准專案進口，將採取分批方式輸入台灣，目前初步核准2000人份的產品。這項工具世界各國都在研發，台灣目前核准專案進口的，目前僅有萬孚生物技術公司一家。

(中時 )