民航法搖控無人機專章以及施行細則將在31日上路，新竹市目前採正面表列，透過民航局空域查詢圖資，全市目前屬於禁飛狀態。新竹市議會國民黨團19日由議長許修睿及書記長吳青山代表提案，黨籍議員共同連署通過，建議市府採負面表列，並盡快公告禁飛區域，讓無人機玩家及業者有所依循。

目前全台各縣市多採負面表列的管理機制，新竹市仍採正面表列，至今未能公告何處可飛，讓玩家相當焦急，中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠擔心31日之後，新竹市無人機將面臨無處可飛的窘境。

岳志忠表示，所謂負面表列的管理機制就是由地方政府公告何處禁飛，由於無人機玩家大多對新竹市飛行的地形地貌相當了解，市府只要針對安全有疑慮的地點宣布禁飛，玩家大多能配合，執行起來也較為容易。

市議會國民黨團一致認同無人機運用廣泛，不論在緊急救災、地政套圖、建築結構、環境保護、農業發展，甚至協助防疫等各個面向皆有助益，適當的管理機制是應當的，建議市府盡速邀集產官學研召開說明會或公聽會，尋求最適當的管理機制。

許修睿表示，正、負面表列議題爭議已久，包括他本人及許多黨籍議員都接到玩家及相關協會的陳情反映，希望市府採開放態度，合理畫設禁飛區域，兼顧飛行安全性與無人機產業發展。

(中時 )