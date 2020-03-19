行政院舉行「國安基金臨時會後記者會」

國際股市大幅下挫，各國因疫情採取鎖國政策，經貿面臨急凍，引發股市恐慌，為此，國安基金今日下午召開臨時委員會，決定授權國安基金進場，高達5000億量能，明天便可進場護盤。

台股今日開低大舉下殺，11時左右重挫近700點，跌停家數逾500家，隨後急拉百點，終場收在8681點，為2016年6月以來新低，成交量2697.49億元。

國安基金考量近期股市大幅下挫，顯著影響民眾信心情事，因而依《國安基金設置及管理條例》第8條規定，於今日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，決定授權進場護盤。

成立於2000年的國安基金，可運用資金總額約5000億元，過去共有6次進場護盤，在2000年便兩度進場，分別是3月16日、10月3日，其後是2004年5月20日、2008年9月18日、2011年12月12日，以及2015年8月25日、六次進場時的大盤指數分別為8,640、6,024、5,860、5,800、6,662、7410點；投入天數分別為5、44、13、91、121、232天。

過去六次進場規模最低16億，最高1227億，主要購買包括台積電、鴻海、中鋼等權值股，計有5次為獲利、一次虧損，獲利金額從35億至337億不等，至進場天數以上波最長，達232天，投入金額196億元。

(中時 )