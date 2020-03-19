黃子佼近日剛與孟耿如開心結婚登記，外界相當期待兩人4月19日的婚宴，近日新冠肺炎疫情肆虐，他19日忽然對外公布，「抱歉了～各位，經過兩周長考，419的婚宴我要中止舉行，有賓客在海外，有伴娘在海外，陸續表示焦慮無法親臨現場。」

黃子佼表示：「而我的總招待，算一算總人數，含媒體與團隊，還有飯店員工，可能近一千人，實在不太應該，讓諸位都為難，陷於擔憂之中。」他也坦言，疫情狀況難料，沒有人可以預期怎麼控制，所以在幾度思索，他決定照顧好自己，疼愛所愛的人，「保護該照顧的，繼續如佼似漆。」

黃子佼特別感謝半年多來參予籌備的人，「謝謝半年多來參與籌備的人，從婚顧到飯店，從婚紗到市集，從禮車到喜帖，與贊助伴手禮，各單位與夥伴，容我說聲抱歉，懇請共體時艱。」至於婚禮會以何種形式，他表示：「取消改成直播，或擇日再舉行，後續仍待討論。」

(中時 )