台中市務實生涯輔導協會協助申請推甄的高中生，整理履歷、自傳以及備審資料，讓高中生有方向整理自己3年來的經驗。（台中市務實生涯輔導協會提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情日漸蔓延，許多學校開始各種不同的防疫措施，上課方式也隨著這一波疫情有許多應變方式！2020年台灣的大學推甄於18日公佈第一階段學生錄取名單，接著便是準備備審資料及各校面試；台中市務實生涯輔導協會特針對這一波推甄高中生舉辦三場免費公益講座，協助申請推甄的高中生整理履歷、自傳以及備審資料，讓高中生有方向整理自己3年來的經驗。

台中市務實生涯輔導協會指出，隨著12年國民基本教育課程綱要的變化，許多大學的推甄條件和備審資料也開始有不同的變化，各高中老師協助學生準備的方向也越來越模糊，往往都需要等到各校所需資料訂案後才能幫學生擬定備審資料準備方向，不僅學生感到焦慮，連家長也不知所措，甚至許多家長仍在這幾個月到處尋求孩子的志工時數以求學生備審資料的豐富性。

台中市務實生涯輔導協會，特集合各界願意貢獻一己之力的老師們，在台中市好事發生咖啡廳贊助下，舉辦這次公益講座，直接一對一了解學生3年的學習經驗，並引導學生準備屬於自己獨特的備審資料，有別於坊間公式化的準備方式，而是針對每個學生各自不同的經驗做出展現自己獨特性的履歷資料。

台中市務實生涯輔導協會是由一群各界的專業工作者所組成，希望可以協助到各年齡生涯有困擾的朋友們，不論是青少年、二代就業婦女、中年轉職人士、失業人士等等，透過各種不同領域講師的引導，協助找到自己的生涯或學習方向。

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