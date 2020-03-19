7-11推出「就近買、安心吃」導入米、油、雞蛋等的補給。（7-11提供）

萊爾富的Hi-Life VIP會員APP，推出「買X送X」的會員超值購。（翻攝萊爾富APP）

台灣繼新冠肺炎確診破百例後，賣場超市掀起搶貨潮，至於超商的囤貨潮並不明顯，今（19日）大部分門市架上泡麵、自煮類商品仍有充足貨源，惟衛生紙中午過後即出現多家缺貨狀況，走訪北市數家門市幾乎都已賣完，不然就僅剩1到2包的小包裝，加盟主表示並無限制購買數量。

超商業者回應，衛生紙廠商都有持續供應，但目前消費者需求的確較高，故可能有部份門市暫時缺貨，隔日是否補貨要看加盟主有無進貨。

7-11導入米、油、雞蛋、罐頭、瓶裝水等民生補給，也有整箱泡麵，及量販店規格的洗髮精、沐浴乳等用品，讓消費者免去賣場排隊。全家表示，民生用品如衛生紙、泡麵、罐頭等，近期業績都有成長2至3成。

萊爾富的Hi-Life VIP會員APP，推出會員超值購，例如咖啡買20送10杯、光泉鮮乳10瓶799元、抽取式衛生紙100抽4串310元，及洗碗精6瓶255元等，只要門市有供貨，即可馬上訂購帶回家，還可跨店領取，方便就近購買。

(中時 )