原山東省長龔正 轉戰上海任市委副書記 20:422020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前因應新冠肺炎，上海市委副書記、市長應勇轉戰湖北任省委書記，而如今原山東省長龔正轉戰上海任市委副書記，接手應勇位置。紅星新聞報導，日前中共中央批准，龔正任上海市委委員、常委、副書記。 龔正1960年3月出生，江蘇蘇州人。1982年8月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。廈門大學財政金融系財政學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士。中央經歷擔任過海關總署副署長，地方經歷擔任過浙江省副省長，在2017年4月龔正任山東省委副書記、省長、省政府黨組書記。 (工商 ) #龔正 #轉戰 #山東省長 #市委副書記 #應勇 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 史上首見！美因新冠疫情暫停簽證 影響數十萬人 - 兩岸 大平反！陸撤銷警方對李文亮訓誡書 追究相關責任 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 四川閬中出土距今1500年南北朝6座古墓 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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