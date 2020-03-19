日前因應新冠肺炎，上海市委副書記、市長應勇轉戰湖北任省委書記，而如今原山東省長龔正轉戰上海任市委副書記，接手應勇位置。紅星新聞報導，日前中共中央批准，龔正任上海市委委員、常委、副書記。

龔正1960年3月出生，江蘇蘇州人。1982年8月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。廈門大學財政金融系財政學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士。中央經歷擔任過海關總署副署長，地方經歷擔任過浙江省副省長，在2017年4月龔正任山東省委副書記、省長、省政府黨組書記。

(工商 )