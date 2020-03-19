千萬不要捨不得機票錢或團費。證期局19日表示，已要求所有券商宣導各級主管與員工應避免非必要的公務及非公務出國，且要掌握公司人員出國狀況及相關防疫措施，20日前要通報證期局相關防疫計畫與執行狀況，且每週疫情調查表中，要加填人員出國狀況。

新冠肺炎疫情升溫，台灣近日確診者很多都是出國旅行的境外移入案例，中央疫情指揮中心已要求國人儘可能不要出國，金管會現在更要求各金融機構宣導，主管及員工避免非必要的公務及非公務出國，若有出國返台者要依規定進行居家檢疫及自主健康管理。

保險局15日就緊急通知所有保險公司，所有人員避免非必要的公務及非公務出國，公司董事長、總經理若仍堅持要出國，必須先通報保險局，說明出國及回國時間、國外的每天行程 、隨行人員及防疫準備作為。且保險局更要求所有公司總經理出任防疫長，與保險局長施瓊華組成防疫長聯繫群組，每日更新防疫訊息及措施。

證期局19日亦表示，已要求各券商人員避免非必要的出國，且17日已要求各券商要在本月20日（即本周五）前，通報各公司防疫計畫與執行情況，同時每周填報疫情調查表，要增加公司人員出國狀況及防疫控管資訊，包括已出國、未來一段時間預計要出國的人數、職務、出國地點、出國期間、回國後執行的防疫措施等，讓證券期可掌握資訊，並督促業者落實控管行為。

(工商 )