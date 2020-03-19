BREAKING: Pres. Trump says “we’ll be invoking the Korean War era Defense Production Act"



This allows the federal government "to sign contracts or fulfill orders deemed necessary for national defense" — in this case, emergency medical supplies https://t.co/eoIhtnhfq4 pic.twitter.com/nfESAHYzmp — CBS News (@CBSNews) March 18, 2020

新型冠狀病毒在美國肆虐之際，美國總統川普表示將啟動《國防生產法案》（Defense Production Act）來擴大口罩等醫療與防護裝備生產，這是半個多世紀以來美國首次動用這項戰時法律來應付國家緊急狀況。

據《美國之音》報導，《國防生產法案》是美國在1950年朝鮮戰爭時期頒佈的與戰爭相關法令，這項法令允許總統直接命令美國企業生產用於國防的用品，有利於加快口罩、呼吸機和其他必要設備的生產。川普在白宮的記者會上說，這項法案允許他「在需要的時候做很多好事」。

川普表示，正在調動全國各地的聯邦緊急事務局來説明應對冠狀病毒。他還說，隨著加州和紐約州的病例增加，他將向這兩個州部署2艘海軍醫療船。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）早些時候呼籲川普啟用這些權力來解決醫療用品短缺的問題。他在參議院說：「這是在戰爭時期使用的，但是在醫院病床、物資和設備方面，我們必須動員起來，就像在戰爭時期那樣。」

報導指出，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）週三對國會議員表示，如果疫情對美國企業造成毀滅性影響，20%的失業率是極有可能的，這加劇了人們對經濟崩潰的擔憂。不過，川普卻表示，「那絕對是最糟糕的情況，但我們離它還很遠。」

目前美國有超過7300例新冠病毒確診，至少118人死亡。

(中時電子報)