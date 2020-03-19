新北市衛生局19日公布2019年食品、藥物及化妝品違規廣告稽查結果，總共開罰864件、裁罰2668萬元。（許哲瑗攝）

拉提、回春、瘦身等廣告術語五花八門，新北市衛生局19日公布2019年食品、藥物及化妝品違規廣告稽查結果，總共開罰864件、裁罰2668萬元，其中宣稱「美容功效」違規件數最多，占約7成6；另使用「蝦皮」刊登不實廣告比例逐年攀升，去年排名第2且高於奇摩、臉書，值得關注。

新北市衛生局表示，食品違規廣告部分，去年開罰金額最高與第3名，為富家利國際公司的「關速樂靈活關鍵自如口含錠」及「日本仁丹專利晶球暢快加強年度特惠組」，前者宣稱吃了可「軟骨增生310％」、「硬骨強度增加305％」，後者則稱吃了可「排便量增加280％」、「清除深層脂肪310％」，衛生局認定廣告誇大，共開罰69萬2000元。

化妝品違規廣告部分，開罰第1名也是富家利國際公司，該公司推出的洗髮精產品，宣稱洗後可以讓「毛囊細胞再生380％」、「黑髮再生390％」等，衛生局認定誇大療效，再罰40萬元。

此外，近年隨著網路購物興起，廣告亂象也浮出檯面，新北市衛生局統計，去年違規廣告媒體分類中，網路廣告就佔了超過一半、約54％，其中前3名分別是官網、蝦皮、臉書；副局長許朝程呼籲民眾堅守「五不原則」，不買、不吃、不信、不聽、不推薦，消費前務必擦亮眼睛、小心受騙。

(中時 )