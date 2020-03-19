警政署在臉書回應同仁對防彈衣汰換的疑問。（摘自臉書）

臉書「靠北警察」粉絲頁，今天po出基層員警投訴，指防彈衣過期，警政署遲遲沒配發新的防彈衣，同事之間還得共用。警政署後勤組裝備科長潘志成，稍早在臉書留言回應，去年招標要汰換防彈衣，但部分未通過抗彈測試，已重新緊急採購，造成同仁不便，深感抱歉。

警政署表示，2019年2月決標52359件防彈衣，預計分4批交貨，汰換即將過期的防彈衣。不料，得標廠商部份防彈衣成品，去年9月起，連續3批未通過美國實驗室抗彈測試，影響防彈衣原訂汰換期程，目前已經解除部份契約，並辦理緊急採購。

警政署指出，如通過抗彈測試，今年6月將有緊急採購的1萬3378件防彈衣，可配發給同仁著用。另外，9月（原標案第4批）、10月（重購第1批）將增加配發2萬6983件防彈衣，屆時可以改列為個人裝備。

警政署說，已盡最大努力辦理緊急採購，這段時間造成同仁不便，深感抱歉，也感謝所有警察同仁的配合及諒解。

(中時 )