中央昨宣布擴大回溯篩檢3月5日到14日期間從歐洲入境的旅客，新北市一夕暴增1300多名居家檢疫人口，防疫旅館供不應求，新北市觀旅局今緊急協調新北市旅館公會，擬推出3至5折的「家屬安心價」，讓居家檢疫者留在家中，改由家中成員外宿，目前已有100家旅館參與，平均房價1天至少可以省下1000元。

新北市觀光局表示，新冠肺炎確診人數持續攀增，這幾天每日都將有上萬旅客返台，光是今（19日）下午1點前，就有5000名旅客入境，估計2周內有14萬人的回國潮，讓雙北防疫旅館瀕臨爆艙。

新北市觀光局指出，今緊急協調新北旅館同業公會，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價3到5折的價錢，讓居家檢疫者的家屬入住新北市旅館，居家檢疫者則留住家中，不僅能落實防疫隔離，也能紓緩防疫旅館需求，參與的旅館都有實施環境消毒、員工健康自主檢查，並協助旅客體溫量測，落實全程防疫自我管理。

觀光局長張其強表示，感謝新北旅館公會協助，共同面對激增的返國人潮，目前全市已經有100多家旅館參與，且還在增加當中，居家檢疫家屬可選擇離家近的旅館，方便就近送餐給居家檢疫中的家人，平均房價一天至少可以省下1000元，明日（20日）起可以上新北市旅館商業同業公會網站（http：／／www.hoteltpc.tw／）查詢，選取符合需求的旅館入住。

(中時 )