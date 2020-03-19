即將在4月上映的活屍瘋狂喜劇《逃出立法院》不畏疫情，逆勢出招！19日公布最新預告KUSO教觀眾「防疫4步驟」，片中預防活屍感染的方式和防範新冠肺炎病毒的動作有異曲同工之妙，讓不少影迷看了會心一笑，舒緩為疫情持續緊繃擔心的心情。

由《紅衣小女孩》系列的金獎團隊打造最新力作《逃出立法院》，由賴雅妍、禾浩辰、高慧君、大鶴、庹宗華主演，一起瘋狂力抗恐怖的活屍們！該片描述立法院爆發活屍病毒後，立刻遭到封閉隔離，為了不被感染，除了要避免近距離的接觸、保持適當距離，並要通報疑似病例，更要相信政府的安排，等待救援。可惜片中政府並非不可靠，不管死活地想直接殲滅整個立法院，只好讓未受感染的等人紛紛硬起來，豁出去和活屍大打一場，衝出一條生路。

在預告中也可見到在發病前，受感染者會噴出嘔吐物，禾浩辰也上演了一場嘔吐物噴發的一幕，他表示這些嘔吐道具非但不噁心，味道還很不錯，「因為是八寶粥做的，含在嘴中甜甜的。」賴雅妍透露禾浩辰嘴巴的容量超大，「他一口幾乎可以HOLD住一整罐八寶粥的量，超多的！然後再噴出來，那一場戲很驚人。」

禾浩辰和賴雅妍在互助逃命的過程中，避開了病毒卻滋生了愛苗。（華映娛樂提供）

片中禾浩辰演出從小暗戀學姊賴雅妍的魯蛇，沒想到兩人竟在立法院再度見面，更遭遇病毒危機，在互助逃命的過程中，避開了病毒卻滋生了愛苗。兩人在5年前合作《等一個人咖啡》後再度合作，但當時兩人完全沒有感情戲，禾浩辰說：「雅妍的頭髮比之前長一點，但還是一樣迷人，很有魅力。我一開始很緊張，因為很期待可以再次和她合作，但之後就沈默了，因為之前已經建立了默契，在拍攝現場就不太聊天交流，因為全都累癱了，力量全都用在表演上。」

片中禾浩辰演出從小暗戀學姊賴雅妍的魯蛇。

賴雅妍同樣表示兩人之前在電影開拍前，因為受訓已經變得很熟悉了，「我們在前製期時，就完全剔除陌生感了，到現場我們就直接演出，但我好像永遠都要演他的學姊啊！」《逃出立法院》4月17日全台上映。

(中時 )