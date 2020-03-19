因應新冠肺炎疫情發展，教育部體育署除積極做好2020東京奧運備戰與各項防疫準備工作外，亦隨時掌握國際奧會及2020東京奧運籌委會對東京奧運籌辦相關資訊。

體育署19日表示，中華奧會已收到國際奧會通知，有關執行委員會於3月3日聲明仍致力於東京奧運會如期在7月24日至8月9日期間舉辦，並未在會中討論取消東京奧運議題，各項籌備工作也正依計畫持續進行中。

體育署除持續配合中央防疫相關政策外，更為協助奧運各培訓隊教練選手於防疫期間維持競技實力，以維持身心健康避免感染，期於2020年爭取東京奧運最大量參賽資格，其備戰奧運期間防疫計畫推動措施：

一、關注疫情發展：依我國中央流行疫情指揮中心相關防疫政策，持續關注日本疫情發展，也持續蒐集東奧籌委會參賽期間防疫計畫，包括選手村、競賽場地、交通運輸、防疫配套措施，以利規劃代表團賽會期間防疫措施與計畫。

二、規劃視訊會議：為瞭解東奧籌委會籌辦2020東京奧運現況，體育署業輔導中華奧會原定於3月8日起至3月14日前往日本東京實地考察，同時掌握東奧籌委會針對新型冠狀病毒肺炎疫情之相關防疫資訊；惟考量日本目前疫情持續擴散，顧及團員健康安全，目前已取消辦理。體育署將偕同中華奧會持續與東奧籌委會聯繫，採視訊會議，掌握相關競賽場館及防疫措施（防疫概況、賽會期間的防疫計畫、各國代表團須配合防疫措施）等相關資訊。

三、專業團隊考察：將視疫情狀況，不排除於奧運前辦理實地考察，並加派醫護團隊（防疫專家）隨行前往，以利代表團規劃整體性防疫計畫。

奧運各培訓隊備戰奧運期間，國訓中心對選手教練等人員進入該中心進行管制外，同時進行健康監控，包括每日體溫檢測、出現症狀之送醫以及確診之隔離等相關SOP流程。另外，奧運代表隊赴國外或地區參加奧運資格賽，將專案評估該國家或地區疫情風險及掌握航班轉機之地區，以降低風險，亦針對參賽人員實施定時量測體溫、行蹤回報及健康管理等相關措施，落實疫情緊急處理及疫情通報系統，以及供口罩、酒精、乾洗手等相關物資，做好防疫措施。

目前IOC宣布仍朝如期舉辦努力，體育署將持續密切關注日本疫情的發展，輔導國訓中心與中華奧會持續聯繫蒐集東奧籌委會的防疫計畫，以利我國規劃代表團賽會期間防疫措施與計畫，並依據疫情現況資訊，採取適切之應變措施，亦將拜會尋求中央流行疫情指揮中心的防疫因應指導，以維護代表團全體人員健康安全，同時兼顧競技運動政策發展及我國人民健康安全的雙重目的。

(中時 )