20200319中天新聞 開門不到半小時！ 美式賣場第1批衛生紙已搶光

新冠肺炎在台灣確診突破百例，引發民眾恐慌心理，各地賣場陸續出現搶購潮，上遍各大談話性節目的兩性專家御姊愛（徐豫），也在臉書分享「14天不出門防疫物資準備」清單，開玩笑地表示應該沒有人比待在美國疫區的她更有經驗來分享了。

御姊愛在臉書分享自家14天物資防疫清單，供這幾天要去大賣場採購的人參考，她認為廁所衛生紙只要多準備一條，廚房紙巾或面紙也只要各準備一袋、甚至幾捆，不須恐慌囤貨。

至於主食部分，她不建議只買泡麵，會吃得非常膩，可以準備一袋米，加上其他不同種麵條，一袋地瓜等可以放比較久的主食；她更推薦蔬菜部分，可以買青江菜、花椰菜等，除了可以稱比較久，炒麵炒飯都很實用。

比較特別的是，御姊愛還提到女性衛生棉、避孕用品記得準備好，因為在美國超市也搶很兇，比起容易缺貨的乾洗手，其實在家也能直接洗手，所以準備洗手乳、肥皂更重要。

而她自己也會特地準備高劑量維他命C、頭痛發燒、腸胃等基本藥物，還有體溫計，最後不忘強調「防疫容易亂買請克制」。

網友看完御姊愛的這份物資準備表，也忍不住大讚超實用，紛紛留言讚嘆「這個時候真的很容易亂買，要保持心情冷靜」、「謝謝🙏我正在想要準備什麼，很實用」、「這文一PO，很多人就開始瘋搶了~~」。

(中時電子報)