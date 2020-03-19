新北市中和警分局警員安撫男童。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

民眾日前帶著5歲徐姓男童至新北市中和警分局安平派出所，疑似走失，請求警方協助，員警黃登國、張玉麒試著與徐童溝通，只說爺爺帶他來公園玩，員警靈機一動又將徐童帶返公園遊樂場，即遇到爺爺焦急地過來相認，順利助團圓。

民眾因發現徐童於公園遊樂場，獨自一人，身旁並無大人，立即向前關心，才知道徐童與家人走失，便立即將徐童帶至安平派出所，徐童一進派出所緊抓著民眾的衣角不斷哭泣，小小臉龐滿是淚水，所幸警員黃登國與警員張玉麒不斷地溫柔安撫，給予白開水穩定徐童情緒。

但徐童不清楚住家地址，僅說爺爺帶他來公園遊樂區玩，黃員聽聞後靈機一動，將徐童再度帶返遊樂場，恰好遇到爺爺焦急地過來相認。

徐翁表示，因天氣好帶孫子來公園玩，但中間去廁所，回來便找不到孫子，正心急如焚到處尋找，見徐童平安無事與員警一同走來，徐爺心中焦急終於卸下，頻頻激動握著同仁的手致謝。

中和警分局提醒，家長應該多留意家中幼兒的行動，提高警覺，不可輕易讓小孩離開視線，並平時應多叮嚀孩子走失時能求助之管道，以免發生危險。

(中時 )