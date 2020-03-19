新冠肺炎疫情肆虐全球，演藝圈許多活動受影響而延期取消，綜藝天王吳宗憲曾組「咻比嘟嘩」及「5566」一同號召圈內12組樂壇已解散團體，為疫情合體演唱歌曲〈同一個氣息〉，搞笑稱集結成「明星暖氣團」，來對抗「全球冷氣團」，用歌聲與愛將溫暖傳遍每一個角落。歌曲幕後工作人員，從樂手、製作、錄影、MV到後製的團隊皆分文未取，〈同一個氣息〉將於20日數位上架，版稅收益將透過彩虹天堂協會，悉數捐出給需要的人。

5566彭康育（左起）、王仁甫、孫協志、許孟哲為〈同一個氣息〉獻聲。（彩虹天堂提供）

「咻比嘟嘩」鐘昀呈（左起）、倪子鈞、吳宗憲、劉畊宏獻唱〈同一個氣息〉。（彩虹天堂提供）

12組共26位善心歌手分別是為：「咻比嘟嘩」吳宗憲、倪子鈞、鐘昀呈、劉畊宏，「5566」孫協志、王仁甫、許孟哲、彭康育，「南拳媽媽」宋建彰、曹景豪 、洪言翔、陳羽緁，「酷愛樂團」范逸臣、黃冠龍，「Tomorrow」郭彥鈞、郭彥甫，「B.A.D」白吉勝、黃柏全，「io」陳逸年，「F.I.R」黃漢青（阿沁），「Dream girls」郭雪芙，「4 in Love」黃小柔、張棋惠，「神木與瞳」黃美珍，「女子樂團」唐寧、陳曼青等，因工作未能共襄盛舉的楊丞琳、賴銘偉等也皆透過協會關心，希望歌曲發揮正能量，讓地球和社會感受到溫暖。

甫升格新手媽咪的黃美珍近期感冒，憂心傳染給其他人改了數次錄音時間；阿沁剛好在生日當天錄音，工作人員和歌手端蛋糕為他慶生，他開心說：「永生難忘！也希望疫情早日獲得控制，大家都平安幸福！」有趣的是，這12個團體有些已退役、有些解散或改組，大夥也笑稱是「12組解散團體為疫情合體」。

彩虹天堂協會理事長洪麗惠表示，協會2月時和崇右影藝科技大學學生共同製作公益歌曲〈同一個氣息〉，在疫情蔓延時刻，期望暖民代替酸民，因此啟動催生「藝人版」計畫。由吳宗憲領導的「咻比嘟嘩」及5566出面邀請，一口氣邀12個團體放下手上工作，排定時間進錄音室配唱，由於數量龐大，讓製作人陳威全不眠不休花2個工作天，才完成所有藝人的配唱。

范逸臣為〈同一個氣息〉獻唱。（彩虹天堂提供）

阿沁為〈同一個氣息〉獻唱。（彩虹天堂提供）

「南拳媽媽」曹景豪（左起）、陳羽緁、宋建彰、洪言翔獻唱〈同一個氣息〉。（彩虹天堂提供）

黃美珍為〈同一個氣息〉獻唱。（彩虹天堂提供）

〈同一個氣息〉共26位藝人合唱，製作人陳威全不眠不休花2個工作天才完成所有藝人的配唱。（彩虹天堂提供）

5566為〈同一個氣息〉難得合體。（彩虹天堂提供）

(中時 )