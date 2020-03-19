莿桐鄉公所19日被瘋傳「公所人員出國回來沒有居家隔離還上班」，鄉公所在臉書粉絲頁說明該員3月9日自歐洲入境，依當時規定屬於「自主健康管理」，上班期間全程口罩緊戴並自主隔離上班。

莿桐鄉公所19日下午「莿桐鄉公所粉絲團」發布公告指出，查個案3月9日自歐洲入境，依當時規定需自主健康管理，所謂自主健康管理是外出全程戴口罩，並非如謠傳的不能外出。

公所表示，中央流行疫情指揮中心3月18日才宣布擴大追溯3月5日至3月14日期間所有從歐洲入境者，需由自主健康管理轉成居家檢疫。

公所強調，個案於上班期間全程口罩緊戴並採自主隔離上班，截至目前為止其所在之醫療單位及衛生福利部疾病管制署皆尚未宣布確診。

中央疫情指揮中心今（19日）公布新增8名新冠肺炎確診案例，其中2例是與日前雲林縣確診母女的同一團奧、捷旅遊團員，但無法證實是哪裡人。

(中時 )