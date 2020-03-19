歐洲聯盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶今天確診感染2019冠狀病毒疾病，歐洲理事會主席米歇爾發文希望他早日康復。

根據中央社報導，巴尼耶（Michel Barnier）今天在個人推特上宣布在2019冠狀病毒疾病測試為陽性，但表示目前身體狀況良好，他及工作團隊都遵循所有必要的指示。

米歇爾（Charles Michel）隨即發文稱呼巴尼耶為「親愛的」， 並祝他早日康復，相信可以一起贏得這場病毒的戰鬥。

(中時 )