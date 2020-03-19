歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾確診新冠肺炎 19:162020/03/19 中時 蔡致仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲聯盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶今天確診感染2019冠狀病毒疾病，歐洲理事會主席米歇爾發文希望他早日康復。 根據中央社報導，巴尼耶（Michel Barnier）今天在個人推特上宣布在2019冠狀病毒疾病測試為陽性，但表示目前身體狀況良好，他及工作團隊都遵循所有必要的指示。 米歇爾（Charles Michel）隨即發文稱呼巴尼耶為「親愛的」， 並祝他早日康復，相信可以一起贏得這場病毒的戰鬥。 (中時 ) #巴尼耶 #脫歐 #談判代表 #2019 #冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍搞KUSO 將自走砲命名為「冠狀病毒」 22:152020/03/15 軍事 新加坡也抨擊英國的佛系防疫是抗疫戰線的漏洞 22:072020/03/15 國際 德國宣布：將關閉與法國、奧地利和瑞士的邊境 23:372020/03/15 國際 惡意軟體 藉冠狀病毒之名釣魚 04:102020/03/16 產業．科技 新冠肺炎肆虐是觀光產業的危機？ 04:102020/03/16 產業．科技 台美攜手抗疫 合作研發疫苗 04:102020/03/16 生活新聞 義大利一日368死 死亡率超過7％ 02:372020/03/16 國際 海地零確診 打算也跟著封鎖全國 04:192020/03/16 國際 疫情期間吃水果必須削皮？ 陸專家：謠言 19:052020/03/16 兩岸 香港迪士尼2019財政報表 年度淨虧損1.05億港元 21:372020/03/16 兩岸 國際熱門新聞 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 川普堅用「中國病毒」WHO反酸一句話 - 國際 每40年就出事！日副相稱：東奧被詛咒了... - 國際 大邱17歲少年突身亡 生前採檢7次…死後逆轉「陽性確診」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。