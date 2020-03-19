大陸國家監委調查組今日發佈「李文亮醫生有關情況調查」的通報稱，武漢市中南路派出所對李文亮醫師出具訓誡書作為不當，執法程式不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，並督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。

據《央視新聞》報導，大陸國家監委調查組今天發佈《關於群眾反映的涉及李文亮醫生有關情況調查的通報》中指出，2020年2月7日，大陸國家監委成立調查組，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關情況依法開展調查。通報如下：

2019年12月，湖北省部分醫院陸續收治了一些不明原因的肺炎病人。12月27日，湖北省中西醫結合醫院張繼先醫生向醫院報告了其接診3例不明原因肺炎患者情況。當天，武漢市疾控中心安排進行了流行病學調查和檢測。12月29日，湖北省中西醫結合醫院又報告發現4例來自於華南海鮮市場的不明原因肺炎病例。武漢市衛健委組織專家團隊進行調查，並於12月30日15時10分、18時50分在系統內下發《關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》等兩份部門檔，要求做好不明原因肺炎救治工作，全面開展華南海鮮市場相關肺炎病例搜索和回顧性調查。該兩份通知分別於當天15時22分和19時許被人上傳到互聯網上。

2019年12月30日17時30分左右，李文亮醫生收到同事發給他的資訊，17時43分，李文亮醫生在微信群中轉發、發佈「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」「在我們醫院後湖院區急診科隔離」等資訊。18時42分，又在該群發佈「最新消息是，冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」「大家不要外傳，讓家人親人注意防範」。

按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排，武漢市公安機關依據傳染病防治、治安管理等法律法規，以及市衛健委的情況通報，對在網上出現的轉發、發佈SARS等傳染病資訊情況進行了調查處置。2020年1月3日13時30分左右，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮醫生聯繫後，李文亮醫生在同事陪同下來到該派出所。經談話核實後，談話人員現場製作了筆錄並對李文亮醫生製作了訓誡書。

調查通報詳細公佈了李文亮醫生的發病、治療、搶救以及撫恤、善後等情況。

組織搶救的醫生說，李文亮醫生是我們的同事，又很年輕，我們不希望他走，只要有一點希望我們就不願放棄，當時沒有想其他任何因素，就是想救活他，所以搶救了很長時間。據為李文亮醫生會診的院外專家講，從李文亮醫生病案看，醫院治療比較規範，能夠根據病情調整藥物和措施。醫院建議採取和實際採取的重要醫療措施，均徵求了李文亮醫生或其家屬意見。

大陸國家監委調查組的工作建議是：由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程式不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。

(中時電子報)