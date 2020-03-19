中央銀行今（19）日降息1碼，各項官方利率同步調降，央行各期可轉讓定期存單（NCD）利率、金融業隔夜拆款利率，都較目前水準進一步降低，惟，央行總裁楊金龍在記者會中強調，台灣不會出現0利率或負利率，也不會走向日歐央行的扭轉操作（Twist），把利率降到負數之後，再由央行進場操作。

瑞銀全球經濟學家唐納文（Paul Donovan）今天剛好談到瑞士央行今天開會的內容，說明負利率相關問題。他指出，負利率是對存款戶和銀行的一種「稅收」，將利率提高為負數等同於加稅。

「這對方方面面都不太可能有幫助」，唐納文表示，即使部份央行一直要調降官方利率，祭出更多的負利率，都不會促成存款戶減少儲蓄，也不會增加消費，反而消費力及消費信心會因經濟停頓而一切停滯。

楊金龍也說明，在經過今天的降息，台灣是「還有」調降利率的空間，但應該不會到負利率的情況。

在政府祭出各項救市政策中，商總等企業界喊出「應該減稅」的聲音，要求政府以減稅護民。據此，若央行將官方利率降到零或負，無異於引導市場對人民及企業加稅，形成反向的不利政策。

(工商 )