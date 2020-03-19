【高雄國賓大飯店i River自助餐廳將於3月28日晚餐時段推出「頂級龍虎斑吃到飽」。（高雄國賓大飯店提供）】

說到鮮魚料理，以龍膽石斑和虎斑魚培育的「龍虎斑」是許多老饕的心頭好，同時擁龍膽石斑的Q彈膠質與老虎斑的細緻肉質，油脂豐富、口感鮮甜細嫩，高雄國賓大飯店的i River自助餐廳將於3月28日晚餐時段推出「頂級龍虎斑吃到飽」活動，每位1280元+10%就能嘗遍多達15種吃法的龍虎斑美味。

「頂級龍虎斑吃到飽」每位1280元+10%就能嘗遍15種龍虎斑美味。（高雄國賓大飯店提供）

「頂級龍虎斑吃到飽」用的是來自屏東海域主打箱網養殖、健康安全的鮮活龍虎斑，以西式、日式、粵式烹飪手法端出15道創意料理，包括鮮甜嫩口的「龍虎斑生魚片」，以最簡單的方式品嚐原始鮮味；「清蒸龍虎斑」加入多種中藥材，滴滴精華隨著魚汁緩慢滲出，更襯托天然的鮮甜原味；「現煎龍虎斑」香氣撲鼻，入口滿溢魚肉奢華芬芳；加入港式XO醬烹煮的「XO醬炒龍虎斑」，兩者融合讓海味層次更加豐富。

還有鮮美味濃的「現沖龍虎斑魚湯」、以松露香氣引出魚肉清甜鮮美的「松露龍虎斑拌鮮果冷盤」、肉質彈牙、滋味清爽的「龍虎斑西西里蕃茄蔬菜冷盤」，另外也有像是油漬龍虎斑黑椒拌洋蔥、和風照燒龍虎斑頭、香草青醬佐龍虎斑球、英倫風煎龍虎斑佐芥末奶油汁等菜色。

除了無限量供應的龍虎斑料理，饕客在當晚還能大啖餐廳人氣冠軍的香煎鐵板沙朗，現煎現取吃到飽名，還有也擁高人氣的新鮮海產及日料區，繽紛的甜點區更有粉紅夢幻的草莓季甜品；此外，還有繽紛沙拉吧、異國熱食區、現煮麵食湯品、鮮果冰品飲料等。

(中時 )