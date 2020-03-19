彰化國立和美實驗學校，今年透過繁星推薦入學管道升學的學生多達41人，不少是國立大學、醫大等優質學校，表現亮眼。(謝瓊雲攝)

彰化國立和美實驗學校，今年透過繁星推薦入學管道升學的學生多達41人，不少是國立大學、醫大等優質學校，表現亮眼。(謝瓊雲攝)

繁星推薦入學放榜，國立和美實驗學校錄取率達8成，其中有逾5成錄取國立大學與醫大，校方指出，多元升學成果顯示教師群在課程教學與升學輔導上的專業與努力，協助學生追求卓越，學生也能從校內外各項活動與競賽中培養多元能力。在此次繁星推薦中立下佳績。

和美實中校長吳星宏表示，高中部每年級有普通班3班及體育班1班，教學精緻優質，今年高三生有151人，其中51位學生申請繁星計畫，成功摘星41人，錄取率達8成，其中21人更錄取國立大學及醫學大學校系，總錄取人數及考取優質大學人數雙雙提升，讓師生、家長聞喜訊都同感歡欣。

學校推動精緻化班型、教師一對一輔導，讓學生多元升學之路有強力後盾；其中高中部王姿懿熱愛語文、歷史，順利錄取理想志願師大台灣語文學系。在學校融合教育文化薰陶下，在校2年多來經常接觸到特教部學生，讓賴芳妤對小兒與神經醫學產生深入探究的興趣，這次順利錄取中國醫藥大學物理治療學系，畢業後可望成為專業物理治療師，幫助更多人。

學校因應體育班需求設有專業運動傷害防護室，張恩語將平時對運動的喜愛轉化為動力，錄取台體大運動健康科學系，希望能將專業所學，幫助運動員做好必要的防護；另外，蔡佩辰錄取中山醫大護理學系、柯佩萱錄取高雄醫大醫管暨醫療資訊學系、陳奕蒨錄取屏東大學幼教系等國立大學、醫學大學。

(中時 )