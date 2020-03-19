新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，19日國安基金召開臨時會議討論是否進場護盤。會後召開記者會谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（左起）發言人主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席，財政部長蘇建榮指出，為了穩定國內投資市場、提振信心，經過充分討論後，授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。（王英豪攝）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，19日國安基金召開臨時會議討論是否進場護盤。會後召開記者會谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（左起）發言人主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席，財政部長蘇建榮指出，為了穩定國內投資市場、提振信心，經過充分討論後，授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。（王英豪攝）

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