國安基金將隨時進場 19:322020/03/19 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，19日國安基金召開臨時會議討論是否進場護盤。會後召開記者會谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（左起）發言人主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席，財政部長蘇建榮指出，為了穩定國內投資市場、提振信心，經過充分討論後，授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，19日國安基金召開臨時會議討論是否進場護盤。會後召開記者會谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（左起）發言人主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席，財政部長蘇建榮指出，為了穩定國內投資市場、提振信心，經過充分討論後，授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。（王英豪攝） 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，19日國安基金召開臨時會議討論是否進場護盤。會後召開記者會谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（左起）發言人主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席，財政部長蘇建榮指出，為了穩定國內投資市場、提振信心，經過充分討論後，授權執行秘書動用國安資金，執行穩定市場任務，實際操作將視實際情況市場動態來做動作，目前授權沒有期限。（王英豪攝） (中時 ) #國安 #市場 #國安基金 #基金 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 進入備戰狀態 國安基金 出手時機將近 04:102020/03/16 財經要聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 00:032020/03/17 財經 財經2首長 信心喊話 10:492020/03/17 政治 台股近期大幅下挫 國安基金將召開臨時委員會妥適因應 20:142020/03/18 財經 國安基金明日將開會 台股進入9000點保衛戰 國安基金出手時機將近 20:212020/03/18 財經 台指期夜盤摜破９千點 國安基金要動了 04:092020/03/19 財經要聞 國安基金下午召開會議 周五進場有影 13:002020/03/19 財經 國安基金來了？政院：下午開臨時會討論授權 13:102020/03/19 政治 國安基金5000億上膛 明起伺機進場護盤 18:382020/03/19 財經 國安基金決議進場 最快明天護市 19:032020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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