國安基金召開臨時委員會議決議授權國安基金進場，最快明天國安基金就會進場護市，財長蘇建榮與國安基金執行秘書、次長阮清華雙雙在政院召開記者會說明將授權國安基金進場，蘇建榮指出國安基金第七度的進場是「超前布署因應國際市場的驟變」：「倘若等到出現恐慌性賣壓再進場，就來不及了！」

相對於前六次進場的台股大盤指數，此次國安基金在大盤8681點左右（19日收盤指數）是歷來指數最高，蘇建榮對此分析，現在台股成交量還有2700億：「量雖然還在但仍得提前布署。」

蘇建榮指出，國安基金可動用的金額為5000億，其中財政部將以手中的公股銀行股票，可向銀行進行質借2000億元投入，不足之處還可再向政府四大基金借3000億，而過去歷史經驗，最高動用1200多億，最後一次進場動用190多億。

蘇建榮也針對時機點深入說明，台股在上週表現相較國際股市跌幅還有限，但本週以來，台股則相對跌深，而且更重要的是歐美的疫情近二週以來快速惡化，台灣股市所面臨的情況以及金融市場的動盪是前所未有，股市投資者的恐慌預期心理及股匯震盪幅度都越來越重，因此決定提前召開國安基金臨時委員會議，並由國安基金全體委員取得一致共識，支持授權國安基金進場，並且提出機動性更高的授權，希望能發揮即時穩定市場的效果，以安定投資者因為全球疫情及股匯震盪的恐慌心理。

對於是否週五就直接進場？對此蘇建榮回應，國安基金進出向來是「來無影去無蹤」，因此，不會對外揭露國安基金進場的時點或價量；國安基金執行秘書阮清華則指出，此次進場將依往例，委外由台銀進行操作。

(工商 )