中共批准山東省長龔正任上海任市委副書記 20:432020/03/19 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原山東省長龔正轉戰上海任市委副書記（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據陸媒報導，中共中央今日批准，龔正同志任上海市委委員、常委、副書記。 龔正為江蘇蘇州人。1982年8月參加工作，並在1985年4月加入中國共產黨。廈門大學財政金融系財政學專業畢業，為經濟學博士。其曾擔任過海關總署副署長，地方經歷擔任過浙江省副省長，在2017年4月龔正任山東省委副書記、省長、省政府黨組書記。 (中時 ) #書記 #上海 #市委 #山東 #中共 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中台戰略三角 將何去何從 04:092020/03/15 焦點新聞 武漢旁小鎮「0確診」 女書記親曝抗疫過程 11:492020/03/15 兩岸 金門馬祖地底竟能容納台灣3分之1兵力 17:542020/03/16 歷史 顛覆對Debit卡的想像 上海商銀「i 想設計師」比賽結果揭曉 18:192020/03/16 財經 上海推穩外貿11條 保障重點企業供應鏈並擴大融資 20:272020/03/16 財經 吳斯懷：罵中共有用一定跳出來罵 但事實非如此 11:172020/03/17 政治 疫直不平息 上海熱線被打爆 04:102020/03/18 話題觀察 美中台三邊賽局最大輸家 04:102020/03/18 論壇廣場 世界宗教博物館兩岸書法展 首度啟用線上導覽 15:212020/03/18 生活 原山東省長龔正 轉戰上海任市委副書記 20:422020/03/19 兩岸 兩岸熱門新聞 史上首見！美因新冠疫情暫停簽證 影響數十萬人 - 兩岸 大平反！陸撤銷警方對李文亮訓誡書 追究相關責任 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 又傳隨機殺人！19歲男大生猛砍2歲女童…頭部連中5刀慘死血泊中 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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