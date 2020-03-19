據陸媒報導，中共中央今日批准，龔正同志任上海市委委員、常委、副書記。

龔正為江蘇蘇州人。1982年8月參加工作，並在1985年4月加入中國共產黨。廈門大學財政金融系財政學專業畢業，為經濟學博士。其曾擔任過海關總署副署長，地方經歷擔任過浙江省副省長，在2017年4月龔正任山東省委副書記、省長、省政府黨組書記。

(中時 )