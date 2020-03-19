歐美新冠肺炎確診數不斷暴增，引發民眾瘋搶糧食和民生物資。但是不管是台灣還是國外，最先搶的不是水、罐頭等糧食，反而是衛生紙。宅神朱學恒不解，搶衛生紙到底幹嘛？有網友神回：「超前部署啦！」

朱學恒表示，到底為何一遇到危機就要搶衛生紙，是遇到危機就很想擦屁股嗎？搶吃的我可以理解，但搶衛生紙到底是幹嘛？

有網友也在PTT八卦板貼文說，其實不只台灣人，老外也一樣，日本人、韓國人也是如此，歐洲人、澳洲人也都如此。怕沒東西吃買罐頭或三色豆就算了，衛生紙的論點是什麼？為什麼地球人一恐慌就在囤衛生紙？

網友在底下回應說：「怕漲價...」、「因為衛生紙消耗速度快，而且存放期最久。」、「根本是大家搶什麼就要跟著搶。」、「衛生紙實名制。」、「衛生紙明明就很重要。」、「有用，且同樣價錢比較大包，看起來比較超值。」

(中時電子報)