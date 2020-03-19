享譽全球的法國坎城影展，受到新冠肺炎影響一度傳出停辦，後官方表示將在4月中旬做出延期或終止的決定，國際影展陷入動盪期，連帶影響台灣影人，名導蔡明亮作品《日子》在香港電影節的亞洲首映喊停，他4月預計在美國舉行的回顧展也取消，在演藝圈打滾17年的邱志宇，更錯失首登國際影展的機會。

18日外媒指出，和坎城影展同時間開跑的坎城影展市場展，也就是全世界最大的電影市場展恐面臨取消，目前尋求的替代方案為「線上市場展」，部分買片方認為線上市場展可行，但影展比較難線上舉行，畢竟全世界的好片都想在坎城影展做世界首映，萬一線上看導致流出盜版，會危及背後的商機。

而日前才從柏林影展拿獎回台的蔡明亮，4月本來在美國有3場回顧展，現因疫情告吹，蔡心態上能接受，但確實對美國行確實挺期待，眼下各影展卡關，也只能走一步算一步。

邱志宇（左）去年入圍金馬新人，演技頗受好評。（取自臉書）

去年入圍金馬新人的演員邱志宇，主演電影《我的靈魂是愛做的》獲得國際影展邀請，4月份獲邀出席新加坡華語電影節、5月獲邀西雅圖國際影展，正準備登上國際舞台，無奈又因新冠肺炎疫情，接連收到延後通知，原做好出國準備的他，心態調適得不錯，並沒有因此感到失落。

(中時 )