香格里拉台北遠東國際大飯店38樓馬可波羅酒廊跨界攜手亞洲最具影響力造型師李明川，於3月21日至4月30日期間週末限定推出時尚聯名下午茶「馬可曉·花事 花漾午茶」，不僅以繽紛花藝妝點用餐空間，繽紛花卉也入饌，打造令人「心花朵朵開」的午後時光。

這次的聯名下午茶餐點由香格里拉台北遠東國際大飯店德籍甜點行政主廚法蘭克（Frank Brun）率隊設計，創意將花卉、香草例如玫瑰、薰衣草等、洋甘菊等元素融入午茶餐點中，不管是鹹食還是甜點，都讓人宛如置身花團錦簇的香草花園。

「玫瑰枇杷馬卡龍」。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

「南投枇杷薰衣草杯子蛋糕」（左起）及「枇杷杏仁奶油薄餅」。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

推薦小點有「玫瑰枇杷馬卡龍」、「南投枇杷薰衣草杯子蛋糕」、「薰衣草蜜糖烤雞襯小黃瓜吐司」等，精巧外型不僅吸睛，也有甜蜜誘人的滋味。「馬可曉·花事 花漾午茶」每位1080元+10%，活動期間點用聯名下午茶還能獲得李明川精心準備的限量驚喜小禮。

此外，李明川將於3月31日及4月7日下午2點在馬可波羅酒廊舉辦2場名額有限的「馬可曉·花事 花藝午茶派對」，讓賓客一邊欣賞台北101無敵美景，一邊享受午茶與花藝課程，用美食與花藝療癒身心，每位3680元+10%。

(中時 )