台股近期跌跌不休，國安基金委員會傍晚舉行臨時會議，已決議授權5000億元國安基金可隨時進場護盤，最快20日起就可進場護盤。財政部長蘇建榮表示，授權是超前部署，因國際股市變化大，有授權國安基金可視情況維持金融市場穩定，使投資人信心能維持住。

行政院傍晚舉行「國安基金臨時會後記者會」，財政部長蘇建榮表示，國安基金開會是就近期經濟發展、經濟變化及資本及金融市場動態充分討論，由於近期國際股市動盪，及新冠肺炎疫情擴散，影響投資信心，各國也採取較嚴峻的防疫措施，造成全球經濟動態減損，在此情況下投資恐慌心理就會提高，進而衝擊國際股市及台股，國安基金管理委員會在全體充分討論後，為穩住國內金融市場、並使國內投資信心提振，因此決議授權執行祕書動用資金執行市場安定任務。

至於何時進場，蘇建榮說，今天授權後，執行祕書就可視情況動態採取動作，但國安基金授權後常講的一句話就是「來無影去無蹤」，以達到穩定市場的作用。

被問到護盤有無限期時，蘇建榮則說，並沒有期限的限制。他並說，今天的授權，主要是上星期台股還算平穩，但本周跌幅相對深，主要是受 歐美疫情產生較大變化，這是以前沒有碰到過的，在這種情況下，所以管理委員會認為要先取得授權，不必等到萬一問題嚴重時才開會已經來不及，授權是讓有預先準備，可及時穩定市場。

對於進場時機，外界說最快明天進場，蘇建榮說，國安基金的執行祕書會視實際情況進行。

有媒體提問，是否因為跌破股市10年線，才考量開會，他則說，主要是為避免造成恐慌心理，才有授權希望有機動性作為出來，不必等恐慌性賣壓出來才授權，以免來不及。

蘇建榮也說，國安基金有5000億元規模，其中2000億是財政部透過公股股票質押借貸，過去最高動用到1200億元，最後一次2015到2016年則是用了190幾億元，另外3000億元是財政部向四大基金借錢，所以總共有5000億元，歷來6次進場最高是1200億元。

國安基金執行祕書阮清華表示，國安基金是委託台銀操作，相關的技術面是專業團隊判斷，操作規範都有子法規，即使委外貸操，相關單位仍依規定操作。

(中時 )