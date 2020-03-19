新冠肺炎疫情所造成的恐慌持續在本周擴大，道瓊指數周三(18日)終場大跌1338.46點或6.30%、報收19898.92點，為2017年2月以來首次道瓊指數跌破2萬點大關。投資者悲觀情緒籠罩，道瓊指數期貨周四(19日)開盤下挫超過300點，隨後跌勢擴大到500點，代表道瓊指數開盤恐怕也有200點以上的跌勢。

截至美東時間上午7點，道瓊指數期貨下跌超過300點，標普500指數期貨微幅下跌，納斯達克100期貨指數表現持平，就在前一晚，美股指數期貨一度翻紅上漲，但隨著恐慌情緒仍未消散，美股指數期貨再度翻黑平盤震盪。

Vital Knowledge 創辦人Adam Crisafulli 表示，市場顯然仍處於恐慌以及斷頭賣壓狀態，風險處於高水位，一旦解決部分清償問題，情況將更加明顯。市場還在等待上午8點30分即將發布的每周失業申請，藉此評估新冠肺炎疫情對美國經濟造成的經濟損失。

截至台北時間晚間7點40分，道瓊指數期貨下跌524點或2.64%、暫收19329點；標普500指數期貨下跌61點或2.54%、暫收2340.5點；那斯達克100指數期貨下跌116.25點或1.61%、暫收7089.25點。

(中時電子報)