黃仲崑、姚以緹《覆活》演父女。（八大提供）

黃仲崑、姚以緹《覆活》演父女。（八大提供）

姚以緹宣傳《覆活》。（八大提供）

黃仲崑為宣傳《覆活》現身。（八大提供）

黃仲崑、姚以緹在台視、八大新戲《覆活》演充斥情緒對立的父女，19日兩人合體，透露兩人首場戲就起口角、關係緊張，黃仲崑還打趣爆料男主角邱勝翊（王子）入戲的程度，完全不輸當年的「馬景濤」、「林瑞陽」，激動派的他，每個動作戲都來真的，百分百進入角色，「要是他跟馬景濤、林瑞陽一起演戲，工作人員可能保險要保高一點」！

為了讓在場媒體記者感受到當時邱勝翊的情緒激昂，黃仲崑一度還舉起手故意掐著姚以緹的脖子示範，笑言比喻：「很像馬景濤、林瑞陽這類型，盡9成力氣！」他說一開始與王子對戲時，的確被他的手勁力道嚇到，很擔心一旦肢體來真的，自己一反擊反而彼此會受傷。已累積超過40年戲齡的他說，現在演戲把自己當作「無線藍芽喇叭」，接受導演什麼指令，就表演指令要求，完全沒有包袱，任何時候都可以進入演出狀態，一旦離開角色，就恢復輕鬆自在。

姚以緹今年2月和分手4年的音樂人王希文再復合，她透露當初分開是個性、生活不適合導致分手，但一直都有保聯絡，歷經4年後，發現彼此有很多欣賞的藝術、電影、展覽興趣都相投，漸漸就走得近，復合前她考慮很久，現在又走在一塊，再給彼此機會。至於有沒有定下來打算？她說：「沒有聊到。」被問王希文2014年曾被拍到和連詠心看電影，姚以緹淡淡地說「就是朋友吧，那也是之前的事了」她希望未來感情生活能保有自己的空間。

一旁的「爸爸」黃仲崑立刻拿出手機Google「王希文」鑑定，還猶如劇中控制狂老爸上身，誇「很帥耶」，還讚南方床上能力應該不錯，姚以緹只能尷尬傻笑：「噢！天啊，之後有機會再探討吧。」

黃仲崑透露最近工作有受新冠肺炎疫情影響，他自己體質也是氣管弱、容易咳嗽，咳嗽忍得很辛苦，很怕咳出來。對疫情或多或少都有恐慌，但他身為一家之主就是要穩住家裡氛圍跟小孩，兒子黃遠拍完《傀儡花》就乾脆留在屏東，傳過來的照片都是風和日麗。老婆Lulu的瑜伽課都是私人課，防疫來說相對簡單。他以前放假都會想出國趴趴走，現在還是要以疫情為重，他也勸89歲的媽媽不要趴趴走，出門也要去空曠人少的地方。姚以緹也說自己是過敏體質，常常眼睛紅腫、打噴嚏，很怕在外打噴嚏被人白眼。

《覆活》除了邱勝翊、任容萱、姚以緹、吳岳擎四位主角，更網羅多位金獎演員包括金馬影帝陳以文、俄羅斯海明威影帝黃仲崑、嚴藝文、夏靖庭、游安順等人參與演出。久未接演電視戲劇演出的黃仲崑，這次和姚以緹分飾大集團的董事長、執行長。黃仲崑說，他外表看似霸氣，其實私下他本人還蠻兩光的，發現「兇起來，好像也沒幾個人怕我。」姚以緹則自虧自己有金魚腦，很多情節隨戲殺青，每次要花些時間回想，「為了讓自己抽離角色，這或許是自我一種調節方式吧。」

(中時 )